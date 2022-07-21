ДСНС: у Краматорську під завалами знайшли загиблого, можуть бути ще люди

Під завалами школи в Краматорську, яка була зруйнована під час обстрілу міста російськими окупантами в четвер, 21 липня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб. Проведено розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають" , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 21 липня російські окупанти завдали ударів по Бахмуту та Краматорську. У Бахмуті був зруйнований ринок.