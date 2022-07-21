Іран заявив про готовність постачати зброю до "дружніх країн"

Армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар командувача Сухопутними військами Ірану Кіомарса Хейдарі для Tasnim news.

Генерал доповів про розробку сучасних безпілотників які використовуються у дальній та транскордонній розвідці, а також у бойових діях.

Він також розповів про структурні зміни у армії Ірану, які дадуть можливість швидше модернізувати власну зброю для покращення точності та дальності її дії.

"Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх країн" , - заявив генерал Хейдарі.

Нагадаємо, що раніше Білий дім доповідав про візит російських чиновників на аеродром у центрі Ірану. Метою візитів за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, був огляд безпілотних літальних апаратів, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Пізніше Іран заявив, що не продавав ніякої зброї російській армії і виступає проти ескалації війни в Україні.