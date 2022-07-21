Нардеп: Коломойський, Рабінович та Корбан позбавлені громадянства України

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України кількох осіб, включаючи олігарха Ігоря Коломойського, нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича та голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана, повідомляє Ділова столиця.

Указ оприлюднив у своєму Facebook народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

Нардеп оприлюднив скрін указу №502/2022 від 18 липня, згідно з яким було припинено українське громадянство 10 осіб, серед яких Ігор Коломойський, Геннадій Корбан та Вадим Рабінович.