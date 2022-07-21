ГУР: РФ використала проти України до 60% запасів "високоточної" зброї

Росія використала проти України до 60% своїх запасів «високоточних» ракет, повідомляє Новое время.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький під час брифінгу в четвер, 21 липня, російські окупанти могли використати від 55 до 60% запасів, які були до повномасштабної війни.

"Військова розвідка постійно відстежує стан і кількість озброєння, яке використовує РФ. Що стосується "високоточного" озброєння, як заявляє РФ, ті ж Іскандер, Калібр, крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 - за нашими підрахунками, на сьогоднішній день використано від 55 до 60% запасів, які були до війни. Проблема є, тому що це нове озброєння для Росії. Багато складових були іноземного виробництва, а обмеження… після запровадження міжнародних санкцій не дозволяють відкрито отримувати їх і здійснювати виробництво" , — пояснив Скібіцький.

За словами представника ГУР, найбільше російські окупанти використали балістичних ракет до комплексу Іскандер. Водночас Росія має великі запаси старого радянського озброєння — Х-22, інші крилаті ракети, реактивні снаряди Смерч, Ураган, БМ-21 Град, авіабомби тощо.﻿

Президент Володимир Зеленський 18 липня заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні вже понад 3 тисячі крилатих ракет.

Раніше речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що російські окупанти зараз перейшли переважно на ракети радянського виробництва. Також росіяни 2,5 місяця не залітають у повітряний простір, підконтрольний Силам оборони України. Вони змінили тактику і діють з території Білорусі, Росії, Чорного і Каспійського морів.