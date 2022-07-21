ОК "Південь": українська авіація атакувала окупантів у Херсонській області

Українська авіація атакувала російські сили в районі селищ Велика Олександрівка та Ольгине Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь.

"На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів нанесла два удари по скупченням ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного" , — повідомило командування у Facebook.

Зазначається, що втрати ворога дорозвідуються.

Вранці 21 липня командування Південь повідомило, що окупанти двічі вертольотами Мі-8 завдавали авіаційних ударів по Потьомкіному та поблизу Ольгіного.

За даними командування, на півдні країни за добу ЗСУ ліквідували командний та командно-спостережний пункт, ще шість складів із боєприпасами окупантів на Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Раніше керівник прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк повідомляла, що українські військові продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликали мешканців тимчасово захоплених Херсонською та Запорізькою областями евакуюватися. Тих, хто не має такої можливості, закликали готувати укриття , запасатися водою та їжею.