Лукашенко назвав умову закінчення війни в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні припиниться, якщо українське керівництво перестане погрожувати Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP, повiдомляє білоруське провладне видання "Белта".

"Це все (закінчення війни) залежить від України. Наразі особливість моменту полягає в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну" , — переконаний диктатор.

На думку Лукашенка, Україна має сісти за стіл переговорів, а НАТО та США мають дати гарантії, що Київ не погрожуватиме Росії і не матиме певних видів озброєнь. У відповідь Росія гарантуватиме безпеку України.

При цьому диктатор переконаний, що Росія не поверне Україні окуповані території.

Нагадаємо, 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Збройні сили України у спробі завдати удару по військових об'єктах Білорусі.

Наступного дня диктатор заявив, що союз Білорусі та Росії вже давно створив єдину армію, а він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.

12 липня Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу, якими "диригують" США, нібито готують напад і на Росію, і на Білорусь.