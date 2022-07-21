Лукашенко дозволив заочно судити білорусів, які виїхали за кордон

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко в четвер підписав зміни до кримінально-процесуального кодексу, якими дозволив заочно судити білорусів у кримінальних справах, що перебувають за кордоном, повідомляє Європейська правда.

"Законом запроваджується інститут спеціального (заочного) провадження у кримінальних справах щодо обвинувачених, які перебувають за межами Білорусі та ухиляються від явки до органу, який веде кримінальний процес" , – йдеться в повідомленні на сайті Лукашенка.

До злочинів, за якими може відбуватися заочний суд у Білорусі, відносяться зокрема "акт тероризму, геноцид, найманство, зрада державі, диверсія, створення екстремістського формування чи участь у ньому, масові заворушення, заклики до санкцій".

"Передбачені законом зміни спрямовані на забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності за скоєні злочинні діяння, зміцнення гарантій реалізації конституційного права на судовий захист, забезпечення законності та стабільності судових рішень у кримінальних справах" , – вважають у пресслужбі Лукашенка.

Як повідомлялося, в парламенті Білорусі зареєстрований законопроєкт, який пропонує надати КДБ країни можливість обмежувати право виїзду на строк до шести місяців, якщо це "суперечить інтересам національної безпеки".