Арахамія розповів, коли в Україні з'явиться новий генпрокурор

Голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія окреслив терміни призначення нового генерального прокурора. За його словами, це має статися у найближчі 10 днів, повідомляє Ділова столиця.

Про це Арахамія заявив 21 липня.

Водночас він додав, що новий посадовець муситиме передусім виконувати пряме розпорядження президента Володимира Зеленського – призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Арахамія зазначив, що ці завдання мають бути вирішеними протягом 10 днів.

"Для того, щоб із цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити всі необхідні процедури у 10-денний строк" , – сказав він.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Відповідне подання до парламенту направив Зеленський. У той же день голова держави підписав указ про звільнення Венедіктової.

Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що тепер Венедіктовій дадуть нову посаду - на дипломатичному фронті.