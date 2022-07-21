Американський професор кафедри психіатрії поставив діагноз Путіну

Російський тиран Володимир Путін виявляє властивості психопата, вони закладені травмами, перенесеними у дитячому та зрілому віці; він скинув маску холодного циніка, якою прикривався в перші роки правління, і зараз надзвичайно небезпечний, повідомляє Новое время.

Так вважає професор кафедри психіатрії та поведінки людини Каліфорнійського університету Джеймс Феллон, думку якого наводить The Insider.

У якийсь момент людина з таким діагнозом може відчути себе загнаною в кут і впасти в істерику, що в даному випадку загрожує ядерною ескалацією, вважає Феллон. НВ наводить основні аргументи науковця та його висновки про те, що треба зробити Україні та Заходу, щоб зупинити Путіна.

Розлад особи кластера В

Феллон довгий час уважно стежив за діями Володимира Путіна, щоб відтворити перебіг його думок, спілкувався з керівниками України, Росії, Чечні, Білорусі та Німеччини. Професор визнає, що «не можна просто побачити когось по телевізору і сказати „це психопат“», але у випадку з Путіним він бачить «важливі передумови розвитку розладів особистості кластера B», включно з психопатією, нарцисичним станом та садизмом.

Психопатів поділяють на первинних та вторинних, пояснив Феллон. Поведінка перших закладена генетичними факторами. Вторинні мають менш виражену генетичну схильність до такого розладу, і їхні зміни поведінки частково компенсовані.

"У поведінці первинних та вторинних психопатів (соціопатів) є велика різниця. Наприклад, соціопат розуміє аморальність своїх вчинків, але не може зупинитися, а психопат переконаний, що чинить правильно. Він вірить у свою правоту. Це невід'ємна риса особистості справжнього первинного психопата: він ніколи не сумнівається, що діє як слід. Це не гра і не спроба нормальної людини виправдати свою провину. Саме до цього типу психопатів і належить, як на мене, Володимир Путін" , — стверджує американський фахівець.

Він порівнює таких людей із внутрішньовидовими хижаками.

"Головний дар психопатів — зчитувати емоції та спонукання інших людей на тлі власної нездатності їх відчувати. Іншими словами — їм недоступна "емоційна емпатія". І, навпаки, „когнітивна емпатія“ у них на висоті. Вони розуміються на чужих почуттях, страхах, тригерах і бажаннях і використовують ці знання, щоб маніпулювати жертвами та отримувати бажану реакцію, гроші, секс або просто насолоджуватися почуттям контролю" , — зазначив Феллон.

Важливий момент: рівень інтелекту психопата дозволяє йому виглядати нормальним.

Три травми Путіна (за Феллоном)

Перша — важке дитинство, сам «досліджуваний» це не приховував.

Друга — розпад Радянського Союзу 1991 року.

Третя — розправа над лівійським диктатором Муаммаром Каддафі 2011-го.

Неявні наслідки травм розкрилися в останні кілька років, але особливо яскраво виявилися напередодні і після вторгнення РФ в Україну. Сьогодні в поведінці Путіна вбачаються риси серйозного помутніння розуму, констатує вчений:

«Гадати, що саме до них призвело, безглуздо, це може бути що завгодно — від третинного сифілісу та пухлини до нейродегенеративних захворювань, але судячи з того, що Путін від пихатого нарцизму перейшов до параної, до відкрито ворожої, компульсивної, неврівноваженої поведінки, якісь дегенеративні процеси в його мозку, наприклад, у нижній частині префронтальної кори і передній частині скроневої долі вже, ймовірно, йдуть. Путін ніколи не вирізнявся імпульсивністю, але тепер непрозірний покер-фейс агента КДБ у минулому».

Злість і лють

Психопати живуть у своєму світі, вірять у правильність і раціональність усіх своїх вчинків, їм марно наводити мораль як аргумент, запевняє професор Феллон.

"Запитати терориста чи сталініста, у них усьому знайдеться логічне обґрунтування. Що б вони не творили, все робиться раціонально, виправдано і на благо. Те саме і з психопатами. Це називається „екстерналізація провини": у всіх своїх ґанджах вони звинувачують інших. І вони справді вважають, що мають право вершити долі людей" , — зазначив він.

Напередодні та після вторгнення у Путіна змінювалася міміка, зауважив американський учений / Фото: Кремль

З іншого боку, психопати-агресори завжди вважають, що навіть найтоксичніші вчинки зійдуть їм з рук, і губляться, якщо зустрічають рішучий опір. Саме це, на думку нейробіолога, сталося з Путіним: побачивши, що Україна не має наміру здаватися, диктатор різко втратив адекватність.

"Про невдачі Путіна свідчить і його міміка. За нею можна вгадувати всю злість і лють, яку він відчуває. Перед нами більше не холоднокровний і красномовний домінуючий нарцис, який повністю володіє собою. Тепер він більше схожий на дикого звіра у клітці" , — наголосив Феллон.

До застосування ядерної зброї — один крок

Саме в цей момент психопати є найбільш небезпечними, попереджає дослідник. Він називає Путіна "Гітлером з ядерною бомбою".

"Психопати — не навіжений, вони не мають психозу, але не знають і меж дозволеного. Вони готові піти на все що завгодно, аби домогтися свого. Зараз питання стоїть так: „Розв'язати ядерну війну — крок, неприйнятний для всіх. А які є альтернативи?“ Альтернатива, яку він вже використовує на даний момент, — термобаричні бомби. Їх застосування допустиме для знищення військових бункерів десь у глушині, а ось бомбити ними міста для знищення населення — воєнний злочин. Таким чином, він охоче вдається до заходів, які весь світ вважає порушенням законів та звичаїв війни. Можна сказати, що до застосування тактичної ядерної зброї йому залишився один крок" , — вважає Феллон.

Щойно стрес стає надто сильним або тривалим, якщо психопата заганяють у кут, він перестає тримати себе в руках, пояснив нейробіолог. Коли Путін опиниться в цій точці, хвороба підкаже йому два типи реакції: втекти (така можливість у нього є — оголосити про досягнення перемоги, взяття Донбасу) або "знести все і піти до кінця".

Як знешкодити психопата?

Психопати бувають двох типів: імпульсивні та харизматики. Путін, за визначенням Феллона, психопат-харизматик, він не з тих, хто виявляє агресію відкрито. Однак після провалу наступу на Київ він все більше схожий на імпульсивного психопата — «виявляв підвищену пильність хижака, радше готового до стрибка, ніж такого, хто прагне приховати свої наміри».

«При поступовому та постійному тиску на Путіна він неодмінно припуститься помилки. Це найкраща тактика у боротьбі з психопатами, — переконаний професор. — Потрібно зберігати тиск, не роблячи різких рухів. Це особливо важливо, щоб здобути над ним перемогу, не спровокувавши ядерної війни. Щоб він не сказав: „Навіщо нам світ, у якому немає Росії?“ Як Гітлер, який у свої останні дні, за деякими свідченнями, називав увесь німецький народ не гідним життя через поразку».

Він радить Україні та її західним партнерам не вчиняти різких дій на даний момент, оскільки вони, очевидно, спричинять крок у відповідь.

"Навіть якщо такий удар у результаті виведе психопата з ладу, в певний момент він готовий вас убити. Путін чекає з боку України помилкового кроку, який в очах більшості росіян дасть йому право на будь-яку відповідь. Але це має бути щось серйозніше, ніж ракетний удар по ЗРК за 12 км від українського кордону. Якщо ракети, спрямовані на Росію, влучать у російські ракетні комплекси й подібні військові об'єкти — це одна справа, але руйнівні удари можуть дати йому привід. Йому потрібен або потужний удар з боку України по населеному пункту в Росії, або якась більша ціль" , — вважає вчений.

Найкращий спосіб, на його думку, — чекати на вікно можливостей, коли інші «учасники процесу можуть заявити йому, що так чинити не можна, наприклад, це можуть бути генерали з найближчого оточення».

А ось показати Путіну, що Захід не зупиниться ані перед чим, справді варто, резюмував Феллон.