Глава MI6 вважає, що Росія "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні

За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів, повідомляє Європейська правда.

Про це Річард Мур сказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє Sky news.

На його думку, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

"Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів" , — сказав він.

"Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь" - зазначив Мур.

В останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до сповільнення конфлікту.

Як повідомлялося, західні посадовці вважають, що в наступному році Росія організує ще один повномасштабний наступ на Україну, однією з цілей якого може бути захоплення стратегічного портового міста Одеси та відрізання Києва від моря.