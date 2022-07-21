Лукашенко озвучив роль Білорусі у війні Росії проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України, повідомляє Українська правда.

Про це вiн розповiв у інтерв’ю агентству Франс Пресс, яке цитує білоруське агентство "Бєлта".

За словами Лукашенка Білорусь "ні технікою, ні живою силою не воює в Україні". Він також визнав, що з білоруської території було завдано ударів по військових об'єктах України, але це було зроблено начебто "з превентивною метою".

"Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо ви націлилися проти нас? Ви хочете сказати, що я мав сидіти і чекати, поки на голову білоруському народу ракети почнуть падати? Ні".

"Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії проморгали цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО – не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воює: ваші найманці та ваша зброя . Так ви ж ще більші агресори, ніж я".

"Ми й досі говоримо: так, ми беремо участь у операції. Але як: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей, які приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали і передаємо українцям, і росіянам. Це наша участь у цій операції. Ми людей не вбиваємо".