Трасс збільшила відрив у гонці за посаду прем'єра Британії, - опитування

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс збільшує відрив від колишнього міністра фінансів Ріші Сунака в гонці за посаду лідера консерваторів і посаду прем'єра, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише видання Sky News.

Згідно з даними опитування YouGov, Трасс отримає голоси 62% консерваторів, відповідно Сунак отримає 38%. Нинішня перевага становить 24% порівняно з 20-відсотковим відривом двома днями раніше.

Також повідомляється, що Трасс лідирує у всіх вікових категоріях, серед чоловіків і жінок, а також серед тих, хто голосував за Brexit. Єдина категорія, в якій перемагає Сунак, - це ті, хто виступив проти виходу країни з ЄС.

Як зазначає Sky News, це несподіваний поворот, тому що Трасс підтримувала членство в ЄС, в той час як Сунак виступав за Brexit.

Зазначимо, Сунак був лідером протягом п'яти турів голосування в парламенті, але опитування показують, що зараз він є аутсайдером гонки.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.