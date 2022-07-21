Гайдай: у Луганській області окупанти розпочали підготовку до "референдуму"

На окупованій території Луганської області росіяни розпочали підготовку до «референдуму», повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Почалася певна підготовка до "референдуму", але справжні результати окупантам не потрібні, тому що все одно намалюють бажані показники" , - сказав Гайдай.

Він додав, що насправді проводити референдум по суті нема для кого, адже багато людей залишили зону бойових дій на окупованій Луганській області.

«Тільки з Сєвєродонецька евакуювалися близько 100 тисяч населення — чи це не є гідною відповіддю на питання бажання чи небажання приєднатися до РФ?» - каже глава ОВА.

Він додав, що зараз у містах, де були активні бойові дії, гуманітарна ситуація є критичною, на вулицях досі лежать тіла загиблих, їх ніхто не забирає.

15 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль не потребуватиме проведення «референдумів» на захоплених територіях через призначення росіян на правлячі посади.