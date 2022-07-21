Зеленський вперше в історії поговорив із главою Коста-Ріки
Президент Володимир Зеленський провів першу в історії держави телефонну розмову з главою Коста-Ріки Родріго Чавес Роблесом. Вони говорили про санкції проти Росії, повідомляє Українська правда.
Про говорить повідомлення Зеленського у твіттері.
"Перша в історії телефонна розмова з президентом Коста-Ріки Родріго Чавес Роблесом. Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема, в ООН. Цінуємо введення санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці!".
- 1 липня Зеленський провів телефонні розмови з президентами Аргентини Альберто Фернандесом та Чилі Габріелем Боричем.