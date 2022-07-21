Подоляк запропонував росіянам зробити наступний "жест доброї волі"

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував росіянам у якості наступного "жесту доброї волі" покинути Херсон, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Подоляка у твіттері.

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" — Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез".

"Коло можливостей стає вужчим, як і кучність стрільби української артилерії".

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