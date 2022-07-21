У МЗС України прокоментували майбутні переговори з РФ у Стамбулі

Українська делегація підтримає на переговорах щодо експорту українського зерна в Туреччині лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі НВ.

Він підтвердив, що 22 липня у Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН.

"Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки" , — наголосив він.

Раніше в адміністрації турецького президента заявили, що Україна, Росія та Туреччина у п'ятницю, 22 липня, підпишуть угоду про розблокування експорту українського зерна. Генсек ООН Антоніу Гутерріш також візьме участь у фінальних переговорах разом із Реджепом Тайіпом Ердоганом.