Зеленський: маємо суттєвий потенціал для просування на фронті

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 21 липня, заявив, що Україна має суттєвий потенціал для просування на фронті, повідомляє Новое время.

21 липня відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача, в якому взяли участь керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава МВС Денис Монастирський, а з передової підключився командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зеленський розповів, що під час засідання обговорювалася ситуація на передовій та питання постачання новітніх озброєнь українській армії, щоб збільшити інтенсивність ударів по російських окупантах. Також присутні визначили завдання на кількох напрямках для зміцнення позицій.

"Учасники засідання ставки погодилися, що є суттєвий потенціал для просування наших сил на фронті та для завдання окупантам нових відчутних втрат" , — наголосив президент.

У середу, 20 липня, в онлайн-форматі відбулася четверта міжнародна зустріч у форматі Рамштайн - переговори про військову підтримку України, які збирають представників оборонних відомств понад 50 країн світу.

Попередня зустріч відбулася 15 червня у Брюсселі. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, сторони домовилися «тримати інтригу» щодо нових постачань озброєнь.