ISW: РФ не змінила темп просування після оперативної паузи

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська не змогли наростити темпів просування після виходу з оперативної паузи, повідомляє Українська правда.

Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, який був під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

The #Russian operational tempo is not markedly different from the pace of Russian offensive operations during the official operational pause; Russian forces are unlikely to be able to take significant ground in the coming weeks.Read the latest: https://t.co/B859IOHRtX pic.twitter.com/3Rt1JUvW7v — ISW (@TheStudyofWar) July 21, 2022

Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значимої території.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

Російське угруповання на північний захід від Слов’янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи. Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов’янська чи Бахмута.

Інститут, посилаючись на зібрані дані, припускає, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати свої резерви низькоточних радянських систем зброї, але рішучість цих ударів, порівняно з ударами українських HIMARS, залишиться обмеженою.

Ключові висновки аналітиків ISW: