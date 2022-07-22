NYT: Україна частково розмінує свої порти

Україна погодилася зняти частину своїх мін у Чорному морі та направити вантажні судна із зерном у міжнародні води зі своїми людьми на чолі екіпажів. Про це з посиланням на The New York Times, повідомляє Корреспондент.

"Досі однією з основних перешкод на шляху до угоди були міни, які Україна розмістила біля своїх портів на узбережжі Чорного моря для стримування російських військових кораблів. Наприкінці червня (генсек ООН Антоніу - ред.) Гутерреш виклав основні елементи угоди, запропонованої Організацією Об'єднаних Націй і Туреччиною, яка вирішить цю проблему" , - йдеться у матеріалі.

За словами трьох високопосадовців, на яких посилається видання, генсек ООН заявив, що "українці погодилися забрати лише кілька мін і направити вантажні судна в міжнародні води з капітанами своїх ВМС або берегової охорони".

Потім, як зазначено, іноземні екіпажі доставлять кораблі до Стамбула, звідки вони будуть відправлені до кінцевих пунктів призначення.

У газеті нагадують, що перевірку суден, які прямують до портів України, забезпечить Туреччина.