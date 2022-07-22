Генштаб: ЗСУ знищили вже 39 000 російських окупантів

Генштаб: ЗСУ знищили вже 39 000 російських окупантів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В Генеральному штабі інформують﻿, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1704 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,
  • артилерійських систем - 863 (+4) од,
  • РСЗВ - 251 (+0) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків - 221 (+0) од,
  • гелікоптерів - 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
  • крилаті ракети - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
  • спеціальна техніка - 72 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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