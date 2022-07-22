Генштаб: ЗСУ знищили вже 39 000 російських окупантів

В Генеральному штабі інформують﻿, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,

артилерійських систем - 863 (+4) од,

РСЗВ - 251 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,

спеціальна техніка - 72 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.