Тютюновий гігант планує піти з РФ до кінця року

Генеральний директор компанії Philip Morris International Яцек Ольчак заявив, що один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку - виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos - піде з РФ до кінця 2022 року, повідомляє Економічна правда.

За його словами, згорнути бізнес - це "досить складний процес", завершити його компанія зможе до кінця року.

Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

PMI - один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

Окрім того, компанія Philip Morris – найбільший платник податків в РФ. У 2020 році вона сплатила в бюджет країни-терориста 4,8 млрд дол.

Повідомлялось, що рада директорів і топменеджери Philip Morris працюють над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.