У ФРН назвали терміни постачання Києву системи IRIS-T

Обіцяна Україні система протиповітряної оборони IRIS-T перебуває у Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова до передачі її в Україну наприкінці літа, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю.

"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше" , - розповіла Бербок.

Вона наголосила, що постачання зброї та загалом допомога Україні "це не перегони за місцем у рейтингу".