ОВА: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область, є жертви

Російська армія накрила вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, також обстріляла Нікополь. Є жертви.

Про це повідомив﻿ начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь, випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу, зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор - кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, пожежу загасили.

В Апостоловому сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста, вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється.