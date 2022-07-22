Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла

У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього обстрілу касетними боєприпасами. Про це повідомляє﻿ Харківська міська рада.

"Також 21 липня після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули чотири мирних мешканці, 25 поранені" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено три автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 21 липня вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.