Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла
У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього обстрілу касетними боєприпасами. Про це повідомляє Харківська міська рада.
"Також 21 липня після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули чотири мирних мешканці, 25 поранені", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вогнем знищено три автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, 21 липня вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.