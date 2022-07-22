Розвідка Британії: РФ використовує ППО для наземних атак через нестачу ракет

Британська розвідка у своєму щоденному звіті стверджує, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для ударів по наземних цілях, повідомляє Українська правда.

"Росія майже напевно розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України від початку вторгнення" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для ураження літаків. Вони можуть становити значну загрозу військам у відкритих та легких будинках, але навряд чи пройдуть через укріплені конструкції.

"Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі систем будуть мало підготовлені для таких місій" , – йдеться у заяві.

Також згадується, що 21 липня губернатор Миколаївської області Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів для ураження об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів та складських приміщень.