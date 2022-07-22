ГУР: РФ використовує родичів українських полонених для пропаганди

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє﻿, що станнім часом почастішали спроби РФ використати родичів українських військовополонених для дезінфомаційних спецоперацій

"Такі дії з боку окупанта побудовані на використанні найглибших людських почуттів: любові до близьких і намаганні повернути їх додому. Близьких наших захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених" , — кажуть у ГУР.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошує: такі дії з боку рідних і близьких полонених не сприяють процесу визволення. Навпаки, в багатьох випадках це ускладнює переговори та віддаляє дату звільнення. Інформація про самих полонених, їхніх побратимів та місце служби створюють реальну небезпеку як для самих людей що потрапили в полон, так і для України в цілому.

"Пам’ятайте: близькі полоненого, які приїхали на територію ворога – ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуацій та підрив національної безпеки України" , — попереджають розвідники.

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працює та номером (095) 412 74 24 (понеділок-п'ятниця з 10:00 до 16:00).

Звернутися в приймальню Координаційного штабу з питань поводження з полоненими можна за телефоном: (044) 425 12 09 (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00). Адреса приймальні: Київ, вул. Спаська, 37.