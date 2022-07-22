WSJ: ЄС прибрав із списку санкцій російського титанового гіганта

За інформацією The Wall Street Journal Євросоюз в останню хвилину заблокував пропозицію про внесення до списку санкцій російського металургійного підприємства ВСМПО-Авісма за погодженням останнього пакету санкцій проти Росії, повідомляє Новое время.

Як пише видання, проти такого кроку виступили Франція та інші держави-члени ЄС через побоювання можливої заборони у відповідь з боку Росії на експорт титану в блок.

Як зазначає видання, ВСМПО-Авісма є важливим постачальником титану для найбільшого у світі виробника комерційних літаків Airbus.

Як пише WSJ, спочатку ВСМПО планувалося додати до списку пов'язаних із обороною російських компаній. Євросоюз планував обмежити продаж титановому гіганту товарів подвійного призначення та військового призначення.

Компанія постачає матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів, у тому числі літаків, які брали участь у війні в Україні. Вона частково належить підсанкційній російській оборонній компанії Ростех, яка виготовляє зброю для російських збройних сил.

Як пише видання, європейські чиновники вже кілька місяців обговорюють можливість поширення існуючих заборон на російську сировину на титан, паладій та нікель.

За словами дипломатів, під час обговорень з високопосадовцями інших держав-членів Франція висловила стурбованість з приводу будь-яких дій Європейської комісії, які можуть поставити під загрозу імпорт титану до Європи. За словами цих же дипломатів, позицію Франції підтримали Німеччина та Іспанія. Усі три країни є акціонерами авіабудівного гіганта Airbus.

За даними Airbus, Росія постачає до половини титану для аерокосмічної промисловості по всьому світу. Сама компанія купує у російського титанового гіганта близько 65% свого титану.

При цьому наголошується, що титан є відносно невеликим джерелом доходу для російської економіки: 2020 року експорт становив $415 млн порівняно з $16 млрд для заліза та сталі.