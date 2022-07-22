Порт Роттердама повідомив про зупинення контейнерних перевезень до РФ

У порту Роттердама заявили про зупинку контейнерних перевезень до Росії та з неї. Водночас постачання російської наливної нафти до Індії через цей порт зросло, повідомляє Новое время.

"Контейнерні перевезення в Росію та з Росії припинилися, а постійні вузькі місця в глобальній контейнерній логістиці призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів у дрібніші" , — йдеться у повідомленні порту.

У заяві йдеться, що напередодні санкцій щодо вугілля та нафти в останні місяці поменшало імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів та ЗПГ.

Також у порту Роттердама зазначили, що війна в Україні призвела до різкого зростання імпорту вугілля та ЗПГ, оскільки європейські країни шукають альтернативу російському газу.

Водночас обсяг перевалки сирої нафти збільшився, а нафтопродуктів знизився. Перевалка залізняку, сільськогосподарських вантажів і контейнерів була нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

У порту розповіли, що в першому півріччі 2022 року перевезення наливних вантажів зросли на 4,6%. Перевезення сирої нафти збільшилося на 4,3% за рахунок постачання російської нафти через Роттердам, зокрема, до Індії.

Раніше повідомлялося, що контейнерний імпорт до Росії обвалився на 60% із початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

За підсумками першого кварталу 2022 року данська транспортно-логістична компанія AP Moeller-Maersk A/S недоотримала $718 млн через вторгнення Росії в Україну.

Через вторгнення компанія AP Moller-Maersk вирішила повністю відмовитися від ведення бізнесу в Росії.