Експорт українського зерна: Шойгу прибув до Стамбулу на підписання угоди

До турецького Стамбулу прибув міністр оборони Росії Сергій Шойгу на підписання угоди щодо експорту українського зерна, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що угоду від Туреччини та РФ підпишуть очільники військових відомств двох країн.

Телеканал TRT повідомляє, що угоду від України підпише міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію.

Документ буде підписаний у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

21 липня канцелярія президента Туреччини підтвердила, що угоду щодо експорту зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю 22 липня у Стамбулі.

Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.