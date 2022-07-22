Кабмін визнав незадовільною роботу правління Нафтогазу з кредиторами

Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу правління Нафтогазу України щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.﻿ Про це йдеться у розпорядженні КМУ № 625-р від 21 липня 2022 року, повідомляє Новое время.

Кабмін зобов’язав Нафтогаз укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах (у розпорядженні вони не вказані).

Крім того, Нафтогаз зобов’язали узгоджувати з урядом усі свої дії щодо укладання угоди з Kondor Finance.

Раніше, 7 липня, Кабмін дозволив Нафтогазу змінити кредитні умови з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance.

Як повідомлялося, Нафтогаз звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.