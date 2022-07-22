NYT: США обговорюють передачу Україні штурмовиків та навчання пілотів

За інформацією видання New York Times, керівництво ВПС США порушило питання про можливість навчання українських пілотів та надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog, повідомляє Новое время.

Видання зазначає, що в цій ідеї є багато сенсу як з точки зору потреб України, так і для інтересів американських ВПС.

Штурмовики А-10 розробляли в роки Холодної війни спеціально для ураження наземних цілей і насамперед для боротьби з радянськими танками та артилерією.

США не перший рік намагається позбавитися А-10. Це вивільнило б гроші на технічне обслуговування нових літаків з різноманітнішими цілями, які більшою мірою відповідають уявленням американських стратегів про можливі військові конфлікти, де можуть брати участь США. Але Конгрес заблокував усі спроби вивести А-10 із експлуатації.

Останніми місяцями колишні офіційні особи працювали з українськими та американськими чиновниками, щоб обговорити можливість відправлення Україні хоча б частини парку А-10. Однак на даний момент будь-які плани щодо їх відправлення в Україну залишаються лише припущеннями.

Міністр ВПС США Френк Кендалл у своїх заявах цього тижня припускав можливість передачі А-10 Україні.

Начальник штабу американських ВВС генерал Чарльз Браун на Форумі з безпеки в Аспені прямо не говорив про А-10, але допустив можливість передачі Україні бойових літаків.