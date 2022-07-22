Нацбанк: Україна отримала від партнерів $12,7 млрд

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $12,7 млрд, найбільше надійшло у червні-липні, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"З початку війни міжнародні партнери оголосили обсяг фінансової підтримки країни на рівні понад 27 млрд дол. Ці кошти спрямовуються на забезпечення основних потреб бюджету. Зараз бюджет України отримав 12,7 млрд дол. США" , - розповів Шевченко.

Він додав, що за рахунок емісії НБУ за період березня-червня профінансовано понад 50% дефіциту бюджету.