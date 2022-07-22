Данилов відреагував на заяву Європолу про "контрабанду зброї з України"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив﻿, що Україна очікує на предметну розмову з представниками Європолу, один із яких напередодні заявив про "ознаки контрабанди зброї з України", повідомляє Дзеркало тижня.

"Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні" , - йдеться у повідомленні.

Данілов звернув увагу на те, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ співпадає у часі з розгортанням Росією масштабної інформаційної спецоперації MakZim із дискредитації України, мета якої – припинення постачання зброї від союзників.

Він підкреслив, що операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ за рахунок надходження сучасного західного озброєння.

21 липня речник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю, “важким військовим озброєнням” та товарами військового призначення, вивезеними з України. Також в Європолі з’явилася інформація про ймовірне зберігання зброї та боєприпасів вздовж кордону України для подальшої контрабанди до ЄС.