Корбан заявив, що не може в'їхати в Україну

Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.﻿ Про це він повідомив у коментарі, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

За словами Корбана, він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). У нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, - ред.)" , - сказав Корбан.

Водночас джерело видання у правоохоронних структурах підтвердило, що внутрішній та закордонний паспорти Геннадія Корбана не дійсні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі повідомив, що не володіє інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами.

"Розголошення такої інформації заборонено законодавством. Під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону" , - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.