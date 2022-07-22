СБУ: заарештовано додаткові активи Медведчука та його дружини

Співробітники СБУ заарештували додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з РФ. Про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн

банківські рахунки на 1,3 млн. грн

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ" , - йдеться в повідомленні.

Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

СБУ отримала докази, що управління ними здійснювалося з РФ, і встановила весь перелік цих російських суб'єктів.