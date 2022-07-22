У Молдові відреагували на плани невизнаного Придністров'я увійти до складу РФ

Бюро реінтеграції Молдови відреагувало на заяву сепаратистів невизнаного Придністров'я щодо планів домагатися «незалежності» від Кишинева, щоб надалі увійти до складу Росії, повідомляє Новое время.

"Усі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет та територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів" , - зазначили у відомстві, пише NewsMaker.

У Бюро додали, що реінтеграція Молдови є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.

Фейковий «міністр закордонних справ» окупованого РФ регіону Віталій Ігнатьєв заявив, що Придністров'я має намір домагатися «незалежності» від Молдови, щоб надалі увійти до складу Росії.

У свою чергу член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Белік стверджує, що це нібито питання найближчого майбутнього.