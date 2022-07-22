СБУ затримала агента ГРУ, який планував катувати та розстрілювати українців

У Житомирській області в результаті спецоперації затримали агента головного управління генерального штабу РФ ( ГРУ), повідомляє Новое время.

Про це у п’ятницю, 22 липня, повідомили у Службі безпеки України.

Зловмисник передавав росіянам розвіддані щодо місце розташування військових об'єктів ЗСУ та одного з підприємств оборонно-промислового комплексу країни.

"Цю інформацію агресори планували використовувати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі. Крім того, у разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих „розстрільних груп“ для тортур та вбивств місцевих жителів" , — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.