ВООЗ: у Європі від екстремальної спеки вже загинуло понад 1700 людей

Унаслідок екстремальної спеки, яка накрила Європу в останні дні, загинули вже понад 1700 людей в Іспанії та Португалії, повідомляє Європейська правда.

Про це в п’ятницю заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

"За останні десятиліття сотні тисяч людей загинули внаслідок сильної спеки під час теплових хвиль, які часто супроводжувались лісовими пожежами. Цього року ми вже стали свідками понад 1700 даремних смертей під час нинішньої спеки лише в Іспанії та Португалії" , – йдеться в заяві Клюге.

Серед інших наслідків спеки в Європі представник ВООЗ згадав лісові пожежі, які наразі охопили Північну Європу та знищили понад 40 осель у Лондоні, а також загальний вплив високих температур на самопочуття людей із хронічними хворобами.

"Події цього тижня знову вказують на відчайдушну необхідність загальноєвропейських дій для ефективної боротьби зі зміною клімату – всеохопною кризою нашого часу, яка загрожує як здоров’ю людей, так і самому існуванню людства" , – вважає Ганс Клюге.

Він закликав уряди країн світу "продемонструвати політичну волю та справжнє лідерство у виконанні глобальної Паризької угоди щодо зміни клімату".

Як повідомлялося, більшість країн Західної Європи страждають від виснажливої ​​спеки, у багатьох із них побиті температурні рекорди та вирують масштабні пожежі.

Температурні рекорди були зафіксовані у Великій Британії, Данії, Швеції та інших європейських країнах.