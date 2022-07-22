Радник мера: окупанти тимчасово перекриють в'їзд та виїзд із Маріуполя

Росіяни тимчасово перекриють в’їзд та виїзд з окупованого Маріуполя, а також посилять перевірки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи.

Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте один одному".

За його словами, причиною посилення обмежень є "погана ніч для окупантів у Бердянську", де вони зазнали великих втрат.

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