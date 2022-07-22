RMF24: Польща прийме на лікування ще близько 30 українських військових

Наступного тижня спец потяг доставить на лікування до Польщі додаткових українських військових, які були поранені у війні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це пише RMF24.

Перше таке перевезення з початку російської агресії проти України відбулося 18 липня. 31 пораненого українського військового та супроводжуючих осіб санітарним потягом перевезли з Перемишля до Варшави.

"Постраждалих доставлено до лікарень Люблінського, Мазовецького та Лодзінського воєводств" , - повідомили в МОЗ.

Стан пацієнтів стабільний. Зараз більшість військових проходять реконструктивне лікування, тобто відновлення частин тіла, пошкоджених під час бою. Потім на них чекає реабілітація.

Реалістичний сценарій передбачає, що найближчим часом подібні групи із близько 30 солдатів будуть перевозити до Польщі санітарним поїздом раз на тиждень.

19 липня голова канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик заявив, що першим завданням Групи гуманітарної та медичної допомоги було транспортування та відправлення поранених військових з України до польських лікарень.

Група гуманітарної та медичної допомоги була створена у 2022 році для операцій з порятунку та евакуації громадян Польщі, які постраждали внаслідок аварій та інших надзвичайних ситуацій, а також заходів з медичного забезпечення, пов’язаних з наданням допомоги громадянам Польщі та членам їхніх сімей.