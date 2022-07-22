Мерія Нікополя оголосила винагороду за пошук зрадників
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян, обіцяючи за це гроші, повідомляє Українська правда.
Про це Євтушенко повiдомив у Telegram.
"Проводите громадянське затримання, викликаєте поліцію, передаєте затриманого їм. Передаєте інформацію стосовно такої особи до поліції, або в приватні повідомлення на моїй сторінці ФБ.
У разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання".
За словами мерії, їх цікавлять:
- Оператори квадрокоптерів
- Люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п.
- Люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру
- Люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.
Нагадаємо:
- Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.
- Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
- Вночі на 22 липня росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.
- Раніше так само голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.