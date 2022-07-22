ГУР: ЗСУ завдали удару по позиції окупантів біля Запорізької АЕС

Українські військові завдали удару по наметовому містечку та техніці росіян біля Запорізької АЕС, повідомляє Новое время.

Відео роботи військових ГУР Міноборони опублікувало у Youtube.

"Українські військові ювелірно відпрацювали за позиціями російських окупантів біля Запорізької АЕС", - йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що ЗСУ атакували дроном-камікадзе наметове містечко та техніку окупантів, зокрема авто із зенітними установками та БМ-21 Град.

За даними розвідки, в результаті атаки було знищено 3 окупанти і 12 отримали травми, а наметове містечко знищено пожежею, яку довго не могли загасити.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами.

Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а співробітники станції опинилися у полоні.

Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російський режим намагається отримати повний контроль за станцією, залучаючи своїх фахівців.