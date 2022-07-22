Австрійським прокурорам дозволили розслідувати військові злочини РФ

Влада Австрії дозволила своїм прокурорам ініціювати розслідування воєнних злочинів Росії, які були скоєні в Україні. Також вони можуть приєднатися до міжнародних розслідувань, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише видання АРА.

Міністр юстиції Австрії Альма Цадіч оголосила, що юрисдикція австрійських органів була розширена. Раніше прокурори могли розслідувати воєнні злочини, які були скоєні за кордоном та мали зв’язок з Австрією.

Тепер розслідування можна починати, до прикладу, у разі прибуття біженців, якщо можна встановити причинно-наслідковий зв'язок з воєнним злочином.

"Воєнні злочинці мають знати, що будуть притягнуті до відповідальності за скоєне, зокрема на міжнародному рівні. Ми вже підтримуємо українську владу та Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні воєнних злочинів" , - зазначила міністр.

Нагадаємо, що 45 країн у Гаазі домовилися допомогти Україні у розслідувані воєнних злочинів Росії.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний суд ООН може вже восени розпочати розгляд справи про геноцид українців.