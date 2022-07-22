У Нікополі попередили про нові можливі удари з боку рф
Голова Нікопольської РВА Нікополя Євген Євтушенко попередив мешканців, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Українська правда.
"Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі (Дніпра – ред.). Можливо, знову планується обстріл.
Про всяк випадок - залиште вулиці. Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима.
Ця порада, в першу чергу, стосується жителів міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.
Найбільшу актуальність вона має для міста Нікополь".
- Раніше Євтушенко закликав місцевих жителів виявляти зрадників та прихильників росіян.
- В ніч на 22 липня росіяни випустили по Нікополю з РСЗВ 100 снарядів, одна людина загинула.