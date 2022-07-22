Джонсон провів телефонну розмову з Зеленським: про що говорили

Офіс прем’єра Британії повідомив, що Борис Джонсон у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Джонсон, зокрема, прем’єр-міністр привітав сьогоднішнє підписання угоди щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади Росії.

"І прем'єр-міністр, і президент Зеленський наголосили на необхідності повного виконання угоди всіма сторонами" - йдеться у повідомленні.

Також британський прем’єр окреслив нещодавні кроки, які Велика Британія вжила для посилення опору України, зокрема навчання тисяч українських військових у Великій Британії.

"Велика Британія працює над розширенням цієї навчальної діяльності, в тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів" - зазначили у британського прем’єра.

Лідери Британії і України обговорили занепокоєння щодо поводження з військовополоненими на Донбасі, включно з британцями.

Крім того, Джонсон наголосив на необхідності того, щоб президент відігравав належну роль у підтримці належної судової системи в Україні.

Ще однією темою розмови став пісенний конкурс Євробачення.

"Прем'єр-міністр і президент Зеленський розповіли про те, що тривають дискусії щодо проведення Євробачення наступного року. Прем'єр-міністр підкреслив, що де б не проводилося Євробачення, це має бути подія, яка прославляє та вшановує країну та народ України" - йдеться у повідомленні.

Також Джонсон запевнив Зеленського у непохитній підтримці Британії, нещалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром.