Sky News: у ЦРУ сумніваються у здатності РФ продовжувати наступ

У США сумніваються, що Росія зможе продовжувати наступальні операції в Україні так, як це було досі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого представника ЦРУ з питань оборони.

За його словами, Росія "не може продовжувати так вічно", коли мова заходить про їхній шквал атак.

За його словами, можливості Росії стають все "тупішими" після використання більшої частини запасів "розумнішої" зброї.

Чиновник додав, що наступ у Донецькій області, ймовірно, триватиме впродовж літа, а Росія отримає невеликі успіхи дорогою ціною.

Як повідомлялося, глава MI6 вважає, що РФ "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні.

За словами голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.