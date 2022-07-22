Буданов: Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров'я

Україна як держава готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів невизнаному Придністров'ї, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на телемарафоні.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі" , - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні так званий "міністр закордонних справ" Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив, що окупований регіон має намір в майбутньому приєднатися до Росії.