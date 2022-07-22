Європол уточнив, що побоюється потенційної контрабанди зброї з України

Європейське поліцейське управління (Європол) заявило, що побоюється потенційної загрози контрабанди зброї з України, але тісно співпрацює з українською владою, щоб її запобігти, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в офіційній заяві Європолу.

"Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу незаконного обігу зброї до Європейського Союзу. Ми повністю довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи щодо моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європол підтримує тісний контакт із владою України у міру зміни ситуації. Також підкреслюється, що Київ продовжує дотримуватися вказівок Європолу і співпрацювати у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, незважаючи на російську військову агресію, що триває.

Управління додало, що, враховуючи досвід бойових дій у минулому, в Україні може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї до чужих рук.

"Що стосується війни в Україні, Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні може призвести до збільшення незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до ЄС через встановлені маршрути контрабанди чи онлайн-платформи. Ця загроза може навіть зрости після закінчення конфлікту" , — зазначається у повідомленні.

Раніше речник Європолу Яп Оп Ген Оорт заявив, що розслідувачі з країн ЄС виявили «ознаки торгівлі важким військовим озброєнням». Також було зафіксовано випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи повідомлення Європолу, заявив, що очікує на предметну розмову з офіційними представниками управління.

За його словами, публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ збігається у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії. MakZim з дискредитації України, мета якої — припинення постачання зброї від союзників.