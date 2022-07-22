Джерела: Італія проти планів Брюсселя скоротити споживання газу

Італія висловила опозицію щодо плану Європейської комісії щодо надзвичайних ситуацій з газом, який базується на скороченні споживання на 15%, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Ansa з посиланням на дипломатичні джерела.

Рим виступає проти масштабів скорочення, того факту, що воно буде обов'язковим і того факту, що воно буде однаковим для всіх, повідомили джерела.

Італія, як зазначається, імпортує більшу частину свого газу та більше залежить від газу для виробництва електроенергії, ніж інші країни ЄС.

Напередодні стало відомо, що Іспанія, Португалія та Греція також проти планів Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Комісія настійно закликає всі держави-члени розпочати інформаційні кампанії для широкомасштабного сприяння скороченню опалення та охолодження у приватних будівлях.