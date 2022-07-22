ОВА: російські окупанти обстріляли із "Градів" Запорізьку область

Увечері 22 липня російські окупанти випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське Запорізької області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі ввечері - це результат ворожої атаки з системи "град".

За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське".

У селі Новопавлівка Запорізької області комбайн наїхав на противотанкову міну, в результаті чого двох людей госпіталізували.